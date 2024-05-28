Магазин в Красноярском крае убрал из продажи книгу Остера "Вредные советы"

Заставь дурака богу молиться- так он себе лоб расшибет! А ведь эта глупость не так уж безобидна! Ведь тот же самый дурак, который только что запретил детскую книжку Остера, завтра будет решать судьбу какого- то человека. И не обязательно преступника. Просто случайно попавшего в жернова нашего «правосудия». И его судьбу будет определять дурак! Дурак, облеченный полномочиями от государства! А вот у меня есть к этому дураку предложение: Не издать ли прокуратуре циркуляр о запрете библии? И в самом деле: На ней нет маркировки « от 16 лет». В ней на каждой странице описаны доисторические жестокости. Предательство. Убийства. Казни. Пытки.... На мой взгляд, библия куда как вреднее «Вредных советов».

SI

Sergey Ivanov

А как насчет сказок про Бабу- Ягу? Мало того, что эти сказки ориентируют незрелый детский ум на поиски чего- то сверхъестественного, так они еще и учат детей жестокости! Вы только вспомните, как Баба- Яга хотела зажарить малыша! И только его природная сметливость позволила ему остаться в живых! А еще есть ведь такой реакционный антирусский писатель Гоголь! Кузнец Вакула летал на Черте в Санкт- Петербург! И ведь ЭТО читают незрелые детишки! А что должен был бы представить молодому поколению современный писатель? Да только одно! Вакула летал в Петербург на авиалайнере! И привез оттуда для своей любимой босоножки, купленные в ближайшем супермаркете! Итак, настало самое время признать Гоголя иностранным агентом. И путь он из гроба кричит, что он- русский, каждый из нас прекрасно понимает: Гоголь- враг русского народа!