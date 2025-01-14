Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области, обжаловали их пожизненные сроки, которые суд вынес заочно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии