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Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты обжаловали пожизненные сроки для командира РДК Капустина и актера Канахина

Адвокаты командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), которые участвовали во вторжении на территорию Брянской области, обжаловали их пожизненные сроки, которые суд вынес заочно.

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