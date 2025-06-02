Украина террористическим актом в отношении российских аэродромов перешла грань, пишет Steigan. «Украинская операция «Паутина» перешла грань.
На Западе резко высказались об ударе по аэродромам России
Комментарии
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Геннадий Ларионов
Стратеги стоят в открытом доступе для наблюдения со спутников, каждый вылет согласовывается, согласно договора СНВ-3 , который еще действует, вопрос тока один: Какой му...эээ...хрен в погонах собрал их на два аэродрома , о чем верещали евроСМИ еще на прошлой неделе, а Укры готовились.... видимо заведомо знали !!!😡😡😡
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9 час.
Александр Т
Бля.дь Америку открыли. Или до дураков долго доходит?
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8 час.
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