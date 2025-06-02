На Западе резко высказались об ударе по аэродромам России

Геннадий Ларионов

Стратеги стоят в открытом доступе для наблюдения со спутников, каждый вылет согласовывается, согласно договора СНВ-3 , который еще действует, вопрос тока один: Какой му...эээ...хрен в погонах собрал их на два аэродрома , о чем верещали евроСМИ еще на прошлой неделе, а Укры готовились.... видимо заведомо знали !!!😡😡😡