Премии акима Темиртау вручили этнокультурным объединениям города

Этнокультурные объединения Темиртау удостоились премий акима гогрода в размере 300 тысяч тенге. Финансовая поддержка оказана для дальнейшего развития центров и их плодотворной работы, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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