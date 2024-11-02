Свет ночи может повысить риск смертности на 34%: исследование учёных из UK Biobank

Исследование UK Biobank показало, что ночное освещение увеличивает риск смертности на 21−34%, в то время как дневной свет снижает его на 17−34%.
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