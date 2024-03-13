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Царьград

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Последний рубеж уничтожен - Киев беззащитен: Вашингтон сделал срочное заявление

Последний рубеж уничтожен - Киев беззащитен: Вашингтон сделал срочное заявление

Главное пропагандистское издание со ссылкой на источник в "высоких кабинетах" подтвердил, что Киев потерял последний защищенный рубеж.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все это может быть и хорошо, может быть Кыеу и потерял последний рубеж, может быть. Но судя по событиям, происходящим на фронтах СВО не видно того, о чем с этой статейке лихо рапортуют. Видно то, что наши ЫКСПЕРРТТТЫ предлагают Черноморский Флот из Черного моря вывести, иначе его укропитеки дронами уничтожат, так же видно, что пограничные области РФ атакованы достаточно крупными силами ВСУ, слава Богу отбиты, но атак была не одна, несколько и по нескольким направлениям. Обстрелы ДНР и ЛНР, а так же Брянской, Курской и других областей РФ продолжаются, БПЛА ВСУ долетают до Волги(Нижегородская область), до Московской области.... И где тогда &quot;рухнувший последний рубеж Кыеуа&quot;? Есть предложение - ХЕРНЮ ОТКРОВЕННУЮ НЕ ГОРОДИТЬ, по тому, что эта херня работает против России, против ВС РФ и против СВО. Читая откровенную херню даже обычный гражданин может потерять часть доверия к не только к ПЫССАТЕЛЮ этой херни, но и к ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ!!!!
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ИП
Игорь Петров
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Андрей Stan
))) Этот Крапинки тот ещё ИксперД?!... &quot;Офицер США&quot;.... То есть, он тоже учился по лекалам проигравших немецких Хенералов и теоретиков... ))) Просто он, сука американская, припал к кормушке... Очередной дилетант, ни хрена не понимающий в современной войне... Но благодаря различным &quot;менеджерам СМИ&quot;, постоянно получает бабло за своё присутствие на всяких там &quot;шоу&quot; либерастов и ублюдков разговорного жанра... ))) Что служат на потеху недалекому быдлу и домохозяйкам... )))
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