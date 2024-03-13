Последний рубеж уничтожен - Киев беззащитен: Вашингтон сделал срочное заявление

АндрейБорков

Все это может быть и хорошо, может быть Кыеу и потерял последний рубеж, может быть. Но судя по событиям, происходящим на фронтах СВО не видно того, о чем с этой статейке лихо рапортуют. Видно то, что наши ЫКСПЕРРТТТЫ предлагают Черноморский Флот из Черного моря вывести, иначе его укропитеки дронами уничтожат, так же видно, что пограничные области РФ атакованы достаточно крупными силами ВСУ, слава Богу отбиты, но атак была не одна, несколько и по нескольким направлениям. Обстрелы ДНР и ЛНР, а так же Брянской, Курской и других областей РФ продолжаются, БПЛА ВСУ долетают до Волги(Нижегородская область), до Московской области.... И где тогда "рухнувший последний рубеж Кыеуа"? Есть предложение - ХЕРНЮ ОТКРОВЕННУЮ НЕ ГОРОДИТЬ, по тому, что эта херня работает против России, против ВС РФ и против СВО. Читая откровенную херню даже обычный гражданин может потерять часть доверия к не только к ПЫССАТЕЛЮ этой херни, но и к ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ!!!!