Разминочная куртка Уилта Чемберлена, приобретенная за 3 доллара, была продана за 89 600 долларов

В январе 19-летний Куинн Браун нашел в корзине с уцененными товарами куртку в цветах «Лейкерс». Молодой человек на протяжении трех лет занимался перепродажей винтажной одежды в интернете (самая дорогая сделка принесла ему 250 долларов).