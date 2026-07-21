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Разминочная куртка Уилта Чемберлена, приобретенная за 3 доллара, была продана за 89 600 долларов

В январе 19-летний Куинн Браун нашел в корзине с уцененными товарами куртку в цветах «Лейкерс». Молодой человек на протяжении трех лет занимался перепродажей винтажной одежды в интернете (самая дорогая сделка принесла ему 250 долларов).

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