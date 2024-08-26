Корабль и его экипаж вернутся на Землю отдельно друг от друга

Американский космический корабль Starliner, оказавшийся в аварийном состоянии, вернут на Землю без астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года.
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