The semi-Israeli pacifist actor got rid of all Moscow real estate

A theater and film actor who lives in Russia, then in In Israel, Maxim Vitorgan got rid of Moscow real estate by rewriting two apartments worth about 100 million rubles for his daughter.
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