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Царьград

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Мирончик-Иванова: Белоруссия подала иск в Спортивный суд

Мирончик-Иванова: Белоруссия подала иск в Спортивный суд

Белоруссия последовала примеру ВФЛА и подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения World Athletics об отстранении русских и белорусских спортсменов от международных соревнований, несмотря на отмену рекомендаций МОК 7 июля.

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