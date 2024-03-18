Эрдоган «тепло поздравил» Путина с победой на выборах

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 18 марта, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
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