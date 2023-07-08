"Вопреки". Хроники СВО от военкурятника

Это не текст!! Это сплошной ... эээ... здоровый смех и удовольствие от смеха! Талант!...

ВК

Вячеслав Кудрявцев

А на днях отличился "абсолютно честный ДЕТЕКТИВ" и обмазал своими измышлениями ПРИГОЖИНА! Что ж ты жена кобеля раньше то не открывал глаза плебсу ?Боялся по хлеборезке получить? Дали команду тявкать!Честно тявкать! Вот эта жена кобеля(С..ка) и зашлась!ГОВНО-Эдичка!