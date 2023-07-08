Неспешный разговор

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"Вопреки". Хроники СВО от военкурятника

Александр Роджерс Вопреки Путину, Шойгу и Герасимову, на лодках в степях украины, второй год устало воюющая без ротации российская армия, использующая рельсу вместо связи и вооружённая одним снарядом на трёх бойцов (пушки давно закончились, поэтому снаряд бросали так, с разбега) без приборов ночного видения отражала ночные атаки ВСУ.

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Комментарии
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Вера смелых
Это не текст!!  Это сплошной ... эээ... здоровый смех и удовольствие от смеха!  Талант!...
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1 д.
Вячеслав Кудрявцев
А на днях
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23 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
А на днях отличился &quot;абсолютно честный ДЕТЕКТИВ&quot; и обмазал своими измышлениями ПРИГОЖИНА! Что ж ты жена кобеля раньше то не открывал глаза плебсу ?Боялся по хлеборезке получить? Дали команду тявкать!Честно тявкать! Вот эта жена кобеля(С..ка) и зашлась!ГОВНО-Эдичка!
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23 час.

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