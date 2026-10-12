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Как носить пончо осенью 2026 года: вдохновляемся французским кино 1970-х

Как носить пончо осенью 2026 года: вдохновляемся французским кино 1970-х

Распущенные волосы, огромные солнцезащитные очки, узкие джинсы и высокие сапоги — героиня французского кино семидесятых могла отправиться в таком виде и на Лазурный Берег, и на парижскую вечеринку.

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