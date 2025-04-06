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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о 4-м месте: «Выжать что-то большее из машины было нельзя»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Японии, признав, что остался доволен своим выступлением и что четвертое место оказалось максимально достижимым результатом.

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