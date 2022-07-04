В Алтайском крае построят семенной завод на турецком оборудовании

В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании Он будет производить семена зерновых культур для регионов Сибири и Казахстана.
В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании Он будет производить семена зерновых культур для регионов Сибири и Казахстана.
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