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В Алтайском крае построят семенной завод на турецком оборудовании

В Алтайском крае построят семенной завод на турецком оборудовании

В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании В Алтайском крае к 2024 году хотят построить семенной завод на турецком оборудовании Он будет производить семена зерновых культур для регионов Сибири и Казахстана.

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