Советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил ТАСС, что коллективный Запад, определяющий и обеспечивающий действия украинского режима и его вооруженных сил, включая атаки на Запорожскую АЭС, пытается спровоцировать ядерный инцидент.
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