15.11.21==Все выше и выше, или ближе к земле: есть ли будущее у небоскребов?

Строитель Эмпайр-стейт-билдинг (справа - Крайслер-билдинг) Правительство Китая ограничило строительство небоскребов, назвав их "проектами тщеславия".
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