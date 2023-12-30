Выше цели ЦБ. Спрогнозированы темпы роста цен в 2024 году

По итогам следующего года инфляция в России может составить 5-5,5%, таким прогнозом поделился руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич в беседе с «Газетой.
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