Распад СССР имел целью разобщение русских и их уничтожение

Natalija Osminina

Вы мне как-то писали, что не понимаете, причем тут законы Вселенной. А для этого надо смотреть в прошлое из будущего. Часто, то, что кажется нам личной или профессиональной катастрофой, на поверку через некоторое время оказывается главным пропуском в жизнь- встречей со своей судьбой в личном или профессиональном плане. Точно также и с СССР. Факты деторождения в Европе говорят сами за себя - белая раса вымирает, причем с западного крыла. Второй факт-начало противостояния всей КоЗы с Россией - это и есть война внутри белой расы. Как бы это ни казалось кому-то бредом. Но это два физических факта. А теперь... как могла бы случиться война внутри белой расы, если бы остался СССР? Он должен был стать Россией. Поэтому США предпочли проект Ельцина (отрыв всех республик от РСФСР и передачу уже самой России - США) - проекту Горбачева (расчленению СССР на 40 частей). Так что глобалисты-глобалистами, а законы пространства рулят)))Так Судьба стелит соломку России, ведя её согласно ею намеченному плану.