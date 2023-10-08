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Распад СССР имел целью разобщение русских и их уничтожение

Распад СССР имел целью разобщение русских и их уничтожение

Новые государства из бывшего СССР возникли без демократических процедур СССР и мир существовали в разных моделях внутреннего права.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вы мне как-то писали, что не понимаете, причем тут законы Вселенной. А для этого надо смотреть в прошлое из будущего. Часто, то, что кажется нам личной или профессиональной катастрофой, на поверку через некоторое время оказывается главным пропуском в жизнь- встречей со своей судьбой в личном или профессиональном плане. Точно также и с СССР. Факты деторождения в Европе говорят сами за себя - белая раса вымирает, причем с западного крыла. Второй факт-начало противостояния всей КоЗы  с Россией - это и есть война внутри белой расы.  Как бы это ни казалось кому-то бредом. Но это два физических факта.  А теперь... как могла бы случиться война внутри белой расы, если бы  остался СССР?  Он должен был стать Россией. Поэтому США предпочли проект Ельцина  (отрыв всех республик от РСФСР и передачу уже самой России - США) - проекту Горбачева (расчленению СССР на 40 частей). Так что глобалисты-глобалистами, а  законы  пространства рулят)))Так Судьба стелит соломку России, ведя её согласно ею намеченному плану.
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6 час.
S
Sobering
Вариантов переустройства мира было много. Страновая элита США  предпочла Ельцина. Глобальный Предиктор, для скорейшего уничтожения США, а потом и России предпочли восстановление СССР 2.0. ...  аж два раза. И вот тут да, чуйка сработала у Зюганова, что его уволят физически или политически и он отдал свои голоса Ельцину. Ну а там Бог Путина дал,  который всем козу состроил.
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3 час.
Natalija Osminina
Это я знаю- Вы уже писали. Я же не об этом. Я о том, что  что-то толкает элиты  часто чисто  интуитивно  выбирать тот вариант, который потом окажется наилучшим. Вот об этом я и говорю- все  мы продукт гравитационных и электромагнитных полей и получаем решения сверху, где наше настоящее уже давно прошлое.
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2 час.

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