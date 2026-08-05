РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Молдавия срочно перестраивает армию под стандарты НАТО

Молдавия срочно перестраивает армию под стандарты НАТО

РИА Новости/Sputnik/Михай Карауш Правительство Молдавии утвердило программу реализации стратегии национальной обороны на 2026–2030 годы, которая предполагает переход армии на вооружение и технику, совместимые с образцами стран-партнеров НАТО, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии