Молдавия срочно перестраивает армию под стандарты НАТО

РИА Новости/Sputnik/Михай Карауш Правительство Молдавии утвердило программу реализации стратегии национальной обороны на 2026–2030 годы, которая предполагает переход армии на вооружение и технику, совместимые с образцами стран-партнеров НАТО, сообщает РИА Новости.
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