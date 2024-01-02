Русские «Герани» ударили по музею Шухевича и университету, где учился Бандера 

Генеральная прокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела после ночной атаки российских ударных беспилотников, которые разрушили музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львовской области, а также повредили корпус местного университет, где в своё время учился еще один идол украинских нацистов – Степан Бандера.