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Русские «Герани» ударили по музею Шухевича и университету, где учился Бандера 

Русские «Герани» ударили по музею Шухевича и университету, где учился Бандера 

Генеральная прокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела после ночной атаки российских ударных беспилотников, которые разрушили музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львовской области, а также повредили корпус местного университет, где в своё время учился еще один идол украинских нацистов – Степан Бандера.

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Комментарии
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Лев Добрый
ПРОТИВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ точки &quot;У&quot; надо возбудить уголовное дело за самоуправство!👍😜👈😎
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