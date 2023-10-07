ООН: 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за боевых действий

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) поделилось информацией о том, что из-за боевых действий по меньшей мере 20 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома.
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