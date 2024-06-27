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Агент Козлова о переходе в «Краснодар»: «Клуб проявил максимальный профессионализм и настойчивость в переговорах. Не считаем, что срок контракта слишком длинный»

Агент Козлова о переходе в «Краснодар»: «Клуб проявил максимальный профессионализм и настойчивость в переговорах. Не считаем, что срок контракта слишком длинный»

19-летний полузащитник перешел в краснодарский клуб из «Балтики» – контракт рассчитан на 5 лет. На Козлова также претендовал «Зенит», у которого было право обратного выкупа игрока.

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