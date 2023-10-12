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«Сложные чувства», – Марк Богатырев сначала не проникся любовью к сыну от Арнтгольц

«Сложные чувства», – Марк Богатырев сначала не проникся любовью к сыну от Арнтгольц

Марк Богатырев внезапно разоткровенничался о личной жизни. 38-летний актер признался, что после рождения сына у него возникли сложные чувства.

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