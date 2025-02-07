По характеру: как подобрать идеальный букет для женщины

И что не стоит дарить Если удастся угадать предпочтения партнёра, то даже скромный букет может вызвать бурю эмоций, рассказала «Вечерней Москве» руководитель отдела дизайна сети цветочных студий Марина Спиридонова.
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