Клеймо предателя. Джо Байдена в США планируют обвинить в государственной измене

Это может произойти на фоне передачи ядерного оружия официальному Киеву.Представитель американского парламента Тейлор Грин резко заявила о том, что возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Владимиру Зеленскому может оказаться безумной идеей, которая противоречит Конституции Америки.
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