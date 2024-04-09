КОНГРЕССМЕНЫ: РУССКАЯ ПРОПАГАНДА ПРОНИКЛА В КОНГРЕСС

По мнению ястребов, эта пропаганда мешает выделению денег Киеву и "борьбе демократии с автократией" Два конгрессмена-республиканца выступили в Палате представителей и по телевидению с "обличением русской пропаганды", которая, по их словам, проникла в "крайне-правые новостные издания" и даже "в помещения Конгресса".
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