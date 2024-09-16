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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуахин (WTA). 1-й круг. Прозорова играет с Зиданшек, Волынец – с Таусон, Ласкутова встретится с Подорошкой

Сетка здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 16 – 22 сентября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Первый круг Сиюй Ван (Китай)  Виктория Голубич (Швейцария) 7:5|6:1 Дата проведения 16 сентября, 07.

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