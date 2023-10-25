7 секс-символов СССР, которые никогда не были женаты

Эти советские артисты поражали своим талантом, обаянием и внешними данными. У одних была слава, которая отобрала время на создание семьи, а кому-то не суждено было стать супругом и отцом по другим причинам.
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