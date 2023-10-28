РИА Новости: все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября

Все израильские дипломаты покинули Турцию еще 19 октября, так что призыв главы МИД Израиля Эли Коэна к своим подчиненным "сложно понять", сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
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