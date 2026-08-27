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SPLETNIK

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Софья Эрнст кардинально сменила образ ради новой съёмки

Софья Эрнст кардинально сменила образ ради новой съёмки

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, кардинально сменила образ для новой съёмки.

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