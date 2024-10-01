Лидера азербайджанской диаспоры лишают гражданства РФ

Надеемся, что процесс пойдёт Лидера азербайджанской диаспоры в Архангельской области Тарлана Госымова, который строил мечеть для мигрантов, лишили гражданства РФ за преступление связанное с национальной безопасностью России.
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