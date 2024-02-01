Не по пути с Петербургом: какой будет транспортная реформа в Ленобласти?

С 1 февраля 2024 года в Ленобласти официально стартует транспортная реформа. В её рамках обновят подвижной состав для большинства социальных межрегиональных маршрутов, но, в отличие от Петербурга, в 47-м регионе сохранятся и коммерческие перевозки.