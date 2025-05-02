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Хит продаж Ford Fiesta могут «возродить из пепла» при помощи Volkswagen. Сотрудничество Ford и VW оказалось «очень, очень, очень успешным»

Хит продаж Ford Fiesta могут «возродить из пепла» при помощи Volkswagen. Сотрудничество Ford и VW оказалось «очень, очень, очень успешным»

﻿﻿Классический Ford Fiesta может возродиться из пепла при небольшой помощи Volkswagen. Как сообщает Auto Express, Ford и Volkswagen изучают новые способы совместной работы после того, как их первое партнерство оказалось «чрезвычайно успешным.

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