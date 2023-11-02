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Депутат Шеремет призвал Залужного подумать о выживании Украины

Депутат Шеремет призвал Залужного подумать о выживании Украины

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного думать не о прорывах на линии фронта, а о выживании Украины как государства, комментируя заявления военного для журнала The Economist.

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