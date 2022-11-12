Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Валуев о госфинансировании клубов: «Отсутствие платного спортивного ТВ и культуры покупки контента не даст им заработать денег, к которым они привыкли»

Николай Валуев высказался о государственном финансировании футбольных клубов. Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным клубам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх