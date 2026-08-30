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Minnesota Supreme Court rejects Mike Lindell's primary recount effort

Minnesota Supreme Court rejects Mike Lindell's primary recount effort

The Minnesota Supreme Court rejected Republican gubernatorial candidate Mike Lindell's requests for a recount in his party's primary.

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