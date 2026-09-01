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Воронежские новости

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«Новые люди» провели в Воронеже фестиваль в поддержку манифеста «Голос женщин России»

«Новые люди» провели в Воронеже фестиваль в поддержку манифеста «Голос женщин России»

В Воронеже прошел масштабный фестиваль, приуроченный к поддержке общероссийского манифеста «Голос женщин России» партии «Новые люди».

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