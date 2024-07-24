В Кисловодске отремонтируют городскую больницу впервые за 36 лет

Строительство нового корпуса городской больницы в Кисловодске, не получавшей обновления на протяжении 36 лет, будет завершено к концу текущего года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 июля в ходе рабочего визита в город-курорт.