В наши дни в обычных магазинах на полках можно увидеть десятки различных сортов пива, но во времена Советского Союза ассортимент этого хмельного напитка был куда скромнее.
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