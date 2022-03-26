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Аслан Дарабаев: «Астана», однозначно, борется за чемпионство»

Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев рассказал о результатах клуба и о фаворитах КПЛ. - У «Астаны» в первых трех турах много ударов и голевых моментов, но всего один забитый мяч и два поражения.

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