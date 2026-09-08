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Мировое обозрение

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Испугались расходов: В МИД РФ объяснили, почему Украина не хочет забирать тела военных

Испугались расходов: В МИД РФ объяснили, почему Украина не хочет забирать тела военных

Киев, похоже, нашел новое объяснение своему нежеланию забирать тела собственных погибших военнослужащих: в Москве считают, что украинские власти воспринимают гуманитарные обмены как скрытую финансовую диверсию.

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