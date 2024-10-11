⚡️Жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, уже возвращаются в свои дома Некоторые местные жители уже отправились к своим домам на личных автомобилях.
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⚡️Жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, уже возвращаются в свои дома Некоторые местные жители уже отправились к своим домам на личных автомобилях.