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Рогозин может возглавить новый федеральный округ России — Крымский

Рогозин может возглавить новый федеральный округ России — Крымский

В РФ может быть создан новый федеральный округ — Крымский. Сформируют его из Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в крымском правительстве, Совфеде РФ и Администрации президента РФ.

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