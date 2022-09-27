Рогозин может возглавить новый федеральный округ России — Крымский

В РФ может быть создан новый федеральный округ — Крымский. Сформируют его из Крыма, Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в крымском правительстве, Совфеде РФ и Администрации президента РФ.