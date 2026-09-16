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Шняги.Нет

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Они повсюду: 18 предметов с лицами

Они повсюду: 18 предметов с лицами

Вы когда-нибудь замечали, что привычные вещи вдруг начинают на вас смотреть? Это свойство психики под названием парейдолия заставляет нас видеть знакомые образы, чаще всего лица, в случайных узорах и формах.

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