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Калужские новости

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Главный редактор «Калужских новостей» проголосовала в единый день выборов

Главный редактор «Калужских новостей» проголосовала в единый день выборов

Алевтина Шеляпина подчеркнула особую ответственность журналистов при голосовании и призвала калужан активно участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.

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