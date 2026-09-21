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Мировое обозрение

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Кандидат от «Единой России» Карлов лидирует на Сахалине по итогам голосования

Кандидат от «Единой России» Карлов лидирует на Сахалине по итогам голосования

На Сахалине подведены окончательные итоги голосования по 168-му одномандатному округу. После обработки 100% бюллетеней лидерство удерживает Георгий Карлов — кандидат от «Единой России» и действующий депутат Госдумы восьмого созыва.

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