Дети из Симферопольского района отправили на фронт инструменты и сладости

Первоклашки из школы в селе Денисовка приняли участие в акции «Фронтовой шоколад». Об этом сообщила корреспонденту Крымского информационного агентства председатель общественной организации «Матери Крыма — Солдатам Отечества» Екатерина Артёмина.
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