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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели встречу с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере, где рассказали об основах безопасного поведения на дорогах

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с лидером молодежного спорта Тюменской области Евгением Пермяковым организовали встречу с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.

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