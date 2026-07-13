В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели встречу с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере, где рассказали об основах безопасного поведения на дорогах

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с лидером молодежного спорта Тюменской области Евгением Пермяковым организовали встречу с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии