Ольга Чудакова: А почему это нельзя гулять по лужам? Иди и гуляй!

А я остаюсь актрисой-клоунессой! Это великое и почётное звание. У меня были лучшие педагоги в Щукинском училище, и среди них прекраснейший Михаил Борисович Борисов, который ставил с нами дипломный спектакль – русский водевиль «Беда от нежного сердца».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии