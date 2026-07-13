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Ольга Чудакова: А почему это нельзя гулять по лужам? Иди и гуляй!

Ольга Чудакова: А почему это нельзя гулять по лужам? Иди и гуляй!

А я остаюсь актрисой-клоунессой! Это великое и почётное звание. У меня были лучшие педагоги в Щукинском училище, и среди них прекраснейший Михаил Борисович Борисов, который ставил с нами дипломный спектакль – русский водевиль «Беда от нежного сердца».

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